KKTC’den Rumlara yeni öneri: Gazı ortak çıkaralım

DOĞU Akdeniz’deki krizi sona erdirmek amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yeni bir öneri daha sundu. Akıncı, son önerisinde ortak komite önerisini detaylandırarak, Türk ve Rumların eşit sayıda yer alacağı komitenin Birleşmiş Milletler (BM) denetiminde ve içerisinde Avrupa Birliği’nden de (AB) bir gözlemcinin bulunmasını istedi. Akıncı yeni teklifini Ada’daki BM temsilcisi aracılığıyla yaptı ve Rum lidere baş başa görüşerek konuyu daha detaylı ele almayı teklif etti.

VERİMLİ İŞBİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yeni önerisi, hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir işbirliği alanına dönüştürülmesini amaçlıyor. Öneri iki toplumdan eşit sayıda üyenin katılımıyla oluşacak komitenin BM gözetiminde olmasını, ayrıca AB’nin de gözlemci olarak yer almasını içeriyor.

AB’YE MEKTUP

Ortak komitenin yapısı, hedefleri ve çalışma yöntemini belirleyen öneri, ayrıca bir fon oluşturulmasını ve fondan nasıl yararlanılacağı gibi detayları da kapsıyor. Akıncı teklifini bilgi sahibi olmaları amacıyla AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’ye de gönderdi.

BİLGİ NOTU: Türkiye, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma, Fatih ve Yavuz sondaj gemileriyle KKTC’nin ruhsat verdiği alanlarda sondaj ve arama çalışmaları yapıyor.

ANKARA’DAN TEKLİFE TAM DESTEK GELDİ

Bu arada Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Adası etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine yönelik Kıbrıs Türk tarafının hazırladığı yeni bir kapsamlı işbirliği önerisini BM aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına bugün (dün) sunduğu öğrenilmiştir. Bu işbirliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz” ifadeleri kullanıldı. Öneride, Kıbrıs Türklerinin ve Kıbrıslı Rumların, Ada’nın eşit ortakları olarak, eşit haklara sahip oldukları hidrokarbon kaynakları konusunda, gelir paylaşımı dahil işbirliği yapmalarının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

‘ÇÖZÜM İÇİN UYGUN ZEMİN’

“Kabulü halinde bu öneri, iki taraf arasında yeni bir işbirliği dönemi başlatacak, bölgesel barış, istikrar ve işbirliğinin gelişimine katkıda bulunacak ve Kıbrıs meselesinin çözümü için de uygun bir zemin yaratacaktır. Bu nedenle BM ve Avrupa Birliği (AB) dahil ilgili tüm taraflara ve özellikle garantör ülkelere, bu önemli fırsatı değerlendirmeleri, söz konusu işbirliği önerisine destek vermeleri ve Ada’daki iki tarafı hidrokarbon kaynakları konusunda işbirliğine teşvik etmeleri çağrısında bulunuyoruz.”

ÇELİK: KKTC’NİN YAKLAŞIMI TAKDİRLE KARŞILANMALIDIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Dünyada yeterince sıcak sorun varken, KKTC’nin yaklaşımının takdirle karşılanması gerekir. Türkiye, hem kendi haklarını hem de KKTC’nin haklarını tavizsiz bir şekilde korumaya kararlıdır” ifadelerini kullandı. Çelik, “Türk tarafı bir kere daha çatışmacı siyasetlere karşı işbirliği siyasetini öne çıkarmıştır. Kaynakların Türk ve Rum tarafı arasında, BM gözetiminde kurulacak komiteyle ele alınması, iş birliğine önem veren bir siyasettir” değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Bilge / HÜRRİYET