KKTC'den Türkiye paylaşımı
Suriye İdlib'de Türk askerine yapılan hain saldırı sonrası 33 Türk askeri şehit oldu. Türk askerlerinin şehit olmasının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türk askeri için taziye mesajı paylaştı.
28 Şubat 2020, Cuma 09:46 Son Güncelleme:
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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Suriye'nin İdlib kentinde, Türk askerine rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için başsağlığı ve taziye mesajı yayımladı. “Suriye-İdlib'den gelen acı haber hepimizi derinden sarstı, şu ana kadar 33 gencecik askerin şehit olduğu bilgisi var” dedi.
Akıncı yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin bu büyük acısını şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına paylaşıyorum, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.