KKTC'nin yerli otomobili Günsel 28 ülke ile anlaştı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yerli ve milli arabası olan ve Türk mühendisleri tarafından tasarlanan Günsel’in prototip üretimi tamamlanırken, 20 Şubat’ta ilk modeli B9’un tanıtımı yapılacak.
12 Şubat 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Günsel’in üretim sürecinde kullanılacak parçaları için 28 ülkeden 800 tedarikçi ile işbirliği protokolü imzalandı. Günsel’in model tanıtımı 2016’da yapılmıştı.
109 mühendis çalıştı
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, kendi projesi olan Günsel’in AR-GE (Araştırma- Geliştirme) çalışmalarının da başkanlığını yürüttü. Üretimden kalite kontrol süreçlerine 109 mühendis tarafından, 1.2 milyon saat emek harcanarak üretim aşamasına gelen Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde kurulan üretim tesisinde üretilecek.
Yılda 20 bin üretim
2021’de yıllık 2 bin araçla başlayacak seri üretim kapasitesinin, 2025’te yıllık 20 bine ulaşması planlanıyor. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, hem KKTC hem de Türkiye otomobil sanayi için imzalanan anlaşmaların oldukça önemli bir adım olduğunu belirterek, Günsel’in seri üretime başlamasıyla birlikte ülke ekonomisine ve istihdamına ciddi bir katkı sağlanacağını söyledi.