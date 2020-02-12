Günsel’in üretim sürecinde kullanılacak parçaları için 28 ülkeden 800 tedarikçi ile işbirliği protokolü imzalandı. Günsel’in model tanıtımı 2016’da yapılmıştı.

109 mühendis çalıştı

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, kendi projesi olan Günsel’in AR-GE (Araştırma- Geliştirme) çalışmalarının da başkanlığını yürüttü. Üretimden kalite kontrol süreçlerine 109 mühendis tarafından, 1.2 milyon saat emek harcanarak üretim aşamasına gelen Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde kurulan üretim tesisinde üretilecek.

Yılda 20 bin üretim

2021’de yıllık 2 bin araçla başlayacak seri üretim kapasitesinin, 2025’te yıllık 20 bine ulaşması planlanıyor. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, hem KKTC hem de Türkiye otomobil sanayi için imzalanan anlaşmaların oldukça önemli bir adım olduğunu belirterek, Günsel’in seri üretime başlamasıyla birlikte ülke ekonomisine ve istihdamına ciddi bir katkı sağlanacağını söyledi.