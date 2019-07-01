KKTC’de paniğe yol açan havada patlama Lefkoşa’nın kuzeyinde Beşparmak dağlarının eteklerinde meydana geldi. Alevler içinde düşen parçalar küçük çaplı yangına yol açtı.

Askeri yetkililer ve itfaiye olay yerine kısa sürede geldi ve ilk incelemelere başladı. Patlamanın ardından çevreye dağılan parçalar ilk önce füze ya da IHA tahminine yol açtı.

Patlama ve düşen parçalar can ya da mal kaybına yol açmadı. İlk incelemede, düşen parçalar üzerinde Rusça yazılar olduğu görüldü.

ULAŞTIRMA BAKANI: DÜŞEN İHA

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, patlamaya Ada’da bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri ait bir mühimmat ya da hava aracının yol açmadığını belirterek, incelemelere devam edildiğini açıkladı. Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise, düşen hava aracının büyük bir ihtimalle insansız hava aracı olduğunu açıkladı.

Özersay ilerleyen saatlerde sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

Dün akşam meydana gelen patlamayla ilgili olarak sabah saatlerinde Kıbrıs’ta bulunan ve bu konuda bilgi sahibi olabilecek olan ülkelerin Büyükelçileri ile temasa geçtik ve halihazırda iletişim halindeyiz. Gelecek olan bilgileri kamuoyu ile paylaşacağız. İlk değerlendirmeler dün akşam Suriye’ye yönelik olarak düzenlenen hava saldırısı karşısında devreye giren hava savunma sisteminin parçası olan Rus yapımı bir füzenin hedefi ıskalaması ertesinde menzilini tamamlayıp ülkemize düşmesidir. Patlamanın yere çarpma öncesinde olduğu düşünülmektedir zira yerde herhangi bir çukur açılmamıştır. Farklı birkaç noktaya düşen parçalar füzenin havada, çarpmadan önce patladığını doğrulamaktadır. Şu anda Barış Kuvvetleri Komutanımız ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanımızla Başbakanlıkta toplantıdayız. Yapılan incelemelerde Temmuz 2018’de Türkiye’de Gaziantep’e düşen S-200 tipi Rus yapımı füze üzerinde yazan ifadeler ile dün akşam ülkemize düşen füze üzerinde yazan ifadeler aynı. Kesin olmamakla birlikte yetkililerimizin ilk tespitleri bunun bir S-200 füzesi olduğu yönünde. Kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.

AKINCI: TSK’NIN DEĞİL

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da bölgeye gelerek askeri yetkililerden bilgi aldı. Akıncı yaptığı açıklamada, “Büyük bir parçanın olduğu yerde de askeri yetkililerimizden bilgi aldım. Tabii şu an için net bir bilgi söylemek mümkün değil. İnceleniyor ama bu bir füze de olabilir başka bir şey de olabilir, insansız hava aracı olma ihtimalidir. Ama sonunda bir askeri gereç ve bize ait olmayan bir şey. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybı olmaması. Bölgedeki savaşın bizim payımıza düşen kötü nimetlerinden biri. İlk tespit olarak bunu söyleyebiliriz. Biz adamızda, bölgemizde barış ve huzur istiyoruz. Barış ve huzurun ne kadar önemli olduğunu bu hadise de gösteriyor” dedi.