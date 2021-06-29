KKTC'ye gidecek yolculara kimlik kartı uyarısı
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, yarın itibarıyla yolcuların eski tip kimlik kartıyla KKTC'ye seyahat edemeyeceğini duyurdu.
29 Haziran 2021, Salı 21:34 Son Güncelleme:
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İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"KKTC'ye nüfus cüzdanları ile seyahat yapacak misafirlerimizin dikkatine. 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile ülkemizden çıkış işlemleri sonlandırılacaktır. Yeni tip kimlik kartıyla çıkılması zorunludur."
AA
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