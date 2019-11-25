Klasik balenin büyülü masalı Uyuyan Güzel yeniden sahnede

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin 2017 yılında repertuvarına yeniden kattığı, bale tekniği ve estetiği yönünden bu sanat dalının en önemli ürünlerinden biri olan ‘Uyuyan Güzel’ balesi 30 Kasım, 3,5,7,10,12 Aralık tarihlerinde sahne alacak.

Koreograf-besteci işbirliğinin de en güzel örneklerinden biri olan Uyuyan Güzel’in koreografı Petipa; henüz yazılmamış bir müzik üzerine bu baleyi tasarlamış, Çaykovski; yazdığı güzel müzikle balenin bütün farklı kavramlarının, karakterlerin ve güçlüklerle dolu bale adımlarının en doğal biçimde kaynaşmasına olanak verdi.

Yüz yıllık uykuya dalan güzel bir prensesin öyküsünü anlatan klasik bir Avrupa masalı olan “Uyuyan Güzel”i İstanbul Devlet Opera ve Balesi- Bale Başkoreografı Ayşem Sunal Savaşkurt, çıkış noktası olarak Petipa’ya sadık kalarak ve R. Nureyev’ den de etkilenerek sahneye koydu.

Müzik: P.İ.ÇAYKOVSKİ

Koreograf: M. PETIPA

Sahneye Koyan ve Düzenleyen: Ayşem SUNAL SAVAŞKURT

Orkestra Şefi: Roberto GIANOLA

Dekor Tasarımı: Adnan ÖNGÜN

Kostüm Tasarımı: Çimen SOMUNCUOĞLU

Işık Tasarımı: Önder ARIK

Prenses Aurora: Büşra AY / Berfu ELMAS

Prens Florimund:Erhan GÜZEL / Batur BÜKLÜ/ Hasan TOPÇUOĞLU

Carabosse: İlke KODAL / M. Nuri ARKAN / Melike KOPER

Leylak Perisi: Melike KOPER / Büşra AY / Merve TOPALDEMİR

Prenses Florine ve Mavi Kuş: Zuhal KARACA / Ami NAITO

Can BEZİRGANOĞLU / Hasan TOPÇUOĞLU

Temsil tarihleri: 3, 5, 10, 12 Aralık saat: 20.00, 30 Kasım ve 7 Aralık saat: 16.00 Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi.

“Uyuyan Güzel” Operası hakkında

“Uyuyan Güzel”, yüz yıllık uykuya dalan güzel bir prensesin öyküsünü anlatan klasik bir Avrupa masalıdır. Aslen 1697’de Fransız Charles Perrault’un ve 1812’de Alman masal üstatları Grimm Kardeşler’in yazıya geçirdiği masal, daha önce de Basile tarafından “Ay, Güneş ve Talia” adıyla İtalya’da yayımlanmıştır.

Çaykovski, St. Petersburg’daki Çarlık Tiyatrosu Mariinski’nin müdürü İvan Vsevolozhski ‘den 25 Mayıs 1888 tarihli bir mektup alır. Vsevolozhski, Charles Perrault’un “La Belle au Bois Dormant” adlı peri masalları üzerine bir bale yazmasını önermektedir. Bunun üzerine Çaykovski, Vsevolozhski’den bir senaryo hazırlamasını ister. 3 Eylül günü eline geçen senaryoyu bir solukta okuyan Çaykovski, aynı gün hem Vsevolozhski’ye, hem de kardeşi Modest’e birer mektup yazar ve “bu senaryo tam bana göre, bestelemek için bundan daha iyisini isteyemem” diyerek beğenisini bildirir.

Bestecinin çalışmaya başlaması için gerekli olan detaylı oyun planını, balenin koreografisini yapacak olan Marius Petipa, senaryonun yazarı Vsevolozhski ile iyice konuşup ve Çaykovski’nin de görüşünü aldıktan sonra hazırlayıp gönderir. Marius Petipa, henüz yazılmamış bir müzik üzerine “Uyuyan Güzel” balesini tasarlamaktadır. Daha önceden oyundaki kişilerini belirlemiş, tempoyu, ritmi ve hatta hangi çalgıların kullanılacağını bile düşünmüştür. Çaykovski ile bir araya geldiklerinde, ona, nerede ne yapması gerektiğini büyük bir titizlikle tek tek anlatmıştır.

Klasik bale repertuarının en önemli eseri olarak kabul edilen, konservatuarlarda üzerine incelemeler yazılan ‘’ Uyuyan Güzel ‘’ ilk kez 1890 yılında St. Petersburg’da sahnelenmiş, ancak asıl şöhretine 20. yüzyılda kavuşmuştur.



