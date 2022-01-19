Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi ve Cameratalia Grubu’nun iş birliğinde düzenlenen ‘Klasik Müzikten Tango Müziğine Yolculuk’ etkinliği ile Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası Başkemancısı Zeynep Işık anıldı.

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi ve Cameratalia Grubu’nun iş birliği ile düzenlenen etkinlikte, Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası Başkemancısı Zeynep Işık anıldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in göreve geldiği ilk günlerde kurulan ve ‘müzik dolu Konyaaltı’ sloganıyla birçok konsere imza atan Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi, özellikle yerel müzisyenleri halk ile buluşturmaya devam ediyor. Dün akşam gerçekleştirilen ‘Klasik Müzikten Tango Müziğine Yolculuk’ etkinliği ile klasik müzikseverlere bir gösteri sunuldu.

BENZER KONSERLER DEVAM EDECEK

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi’nin, klasik müzik konserleri düzenleyerek müzikseverler ile buluşmaya devam edeceklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, “Bu gece genç yaşta kaybettiğimiz değerli müzisyenlerimizden Başkemancı Zeynep Işık’ı en sevdiği parçalarla andık. Hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadığımız bir gece Bu etkinliği, belediyemiz Müzik Akademisi ile Cameratalia Grubu’nun uzun çalışmaları ve iş birliği neticesinde gerçekleştirdik. İlerleyen süreçte buna benzer klasik müzik etkinliklerimiz devam edecek ” şeklinde konuştu. Konyaaltı Belediyesi 20 Ocak Perşembe günü saat 19.30’da, Müzik Akademisi Konser Salonu’nda düzenleyeceği ‘Oda Müziği Konseri, Flüt&Obua&Fago&Piyanı’ etkinliği ile tekrar müzikseverler ile buluşacak.

İHA