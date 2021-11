Klasik uzay filmlerini izleyeceklere bin dolar ödeyecekler

Uzaya gitmek milyarderler için artık büyük bir yarışa dönüştü. Öte yandan dünyanın geri kalanı için uzaya yolculuk, hâlâ sadece film ve dizilerde izleyebileceği, kitaplarda okuyabileceği bir deneyim.

ABD'de MRO Electric isimli şirket, internet sitesinden yaptığı duyuruda, 12 kült uzay filmini izleyecek bir sinemaseveri aradığını duyurdu. Yediden yetmişe herkesin ilgisini çeken, milyonlarca kişi tarafından izlenen ve başvuru sahibinin adayın bir ay boyunca izleyeceği listedeki 12 film ise şu şekilde: 2001: A Space Odyssey, The Martian, Interstellar, Moon, Proxima, Passengers, Hidden Figures, Apollo 13, First Man, The Right Stuff, Gravity ve October Sky.

Uzay filmlerine ilgili olmalı

Şirketin sitesinde yaptığı duyuruya göre adaylar, bilim kurgu filmlerine meraklı, uzay filmlerine ilgili olmalı. Bununla birlikte, 18 yaşında veya daha büyük olan başvuru sahiplerinin ABD vatandaşı veya daimi ikametgah sahibi olması şartı koşuluyor.

Başvurusu kabul edilecek adayın filmleri izlemenin yanı sıra, filmlerin her birinde not alması ve belirli ayrıntıları izlemesi istenecek. Bunun karşılığında aday, bin dolar kazanacak. Katılım için son tarih 26 Kasım ve kazananın 2 Aralık tarihinde duyurulması planlanıyor.