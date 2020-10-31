Türkiye Klavye delikanlılığına fırsat verilmedi

Klavye delikanlılığına fırsat verilmedi

Türkiye

Klavye delikanlılığına fırsat verilmedi

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili provakatif paylaşım yapan 10 kişinin gözaltına alındığını ve 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.

31 Ekim 2020, Cumartesi 22:47 Son Güncelleme:
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Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aklıselim olmamız gereken günlerde sosyal medyadaki cehalet dolu görüntüler aymazlıktan ileriye gitmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, 49 paylaşım tespit edildi, 37 kişi hakkında işlemler sürüyor, 10 gözaltı yapıldı, 2 kişi tutuklandı. Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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DHA

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