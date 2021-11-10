Klavyede sonsuzluk işareti nasıl yapılır?

Sonsuzluk işaret, sonsuza kadar unutulmayacak anlamında kullanılan bir semboldür. Birçok kişi sonsuzluk işaretini nasıl yapacağı hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, sonsuzluk işareti nasıl yapılır?

KLAVYEDE SONSUZLUK İŞARETİ NASIL YAPILIR?

Sonsuzluk işareti yapmak isteyen Windows kullanıcılarının ALT+236 kombinasyonunu yazması gerekiyor. ALT tuşu basılıyken, num-pad kısmından 236 yazarak sonsuzluk işaretini oluşturabilirsiniz.

Apple Macintosh kullanıcılarının ise Option ve 5 tuşlarına aynı anda basması gerekiyor. Word dokümanlarınızda ise yine Windows'ta olduğu gibi ALT ve 236 kombinasyonuyla sonsuzluk işareti oluşturabilirsiniz.

AKILLI TELEFONDA SONSUZLUK İŞARETİ NASIL YAPILIR?

∞ buradan da 'kopyala-yapıştır' fonksiyonunu kullanarak işareti direkt olarak kullanabilirsiniz.