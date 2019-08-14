Kleopatra’nın 2 bin yıllık parfümü yeniden üretildi

Mısır’daki arkeolojik kazılarda, bir parfüm dükkanı keşfedilmişti. Dükkanda, Latin alfabesiyle hazırlanmış parfüm formülleri bulunmuştu. O formüller arasında Antik Mısır’ın Kraliçesi Kleopatra’nın parfümünün de olduğu düşünülüyordu.

ABD’li iki profesör, mür ağacı yağı aroması, kakule, zeytinyağı ve tarçının kullanıldığı parfümü 2 bin yıllık tarifteki aslına uygun şekilde yeniden üretti.

Kleopatra’nın güzel koku takıntısı olduğu biliniyordu...