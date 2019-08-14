Kleopatra’nın 2 bin yıllık parfümü yeniden üretildi
Güzel kokulara çok düşkün olduğu bilinen Mısır kraliçesi Kleopatra'nın parfümü bilim insanları tarafından yeniden üretildi...
Mısır’daki arkeolojik kazılarda, bir parfüm dükkanı keşfedilmişti. Dükkanda, Latin alfabesiyle hazırlanmış parfüm formülleri bulunmuştu. O formüller arasında Antik Mısır’ın Kraliçesi Kleopatra’nın parfümünün de olduğu düşünülüyordu.
ABD’li iki profesör, mür ağacı yağı aroması, kakule, zeytinyağı ve tarçının kullanıldığı parfümü 2 bin yıllık tarifteki aslına uygun şekilde yeniden üretti.
Kleopatra’nın güzel koku takıntısı olduğu biliniyordu...