Posta gazetesi yazarı Bilal Emin Turan’ın klima kullanımı ile ilgili dikkat çeken uyarılarının olduğu yazısı şu şekilde:

Hava sıcaklığı kendini iyice hissettirmeye başladı. 2020’de sıcaklık rekorları kırılmıştı. Bu yıl da kuraklıklar yeni rekorların habercisi niteliğinde. Bunaltıcı sıcaklarda serinlemek için klima kullanımı artıyor. Yanlış seçim, gereğinden fazla düşük derece, bakım ve filtre temizliğinin ihmal edilmesi gibi nedenlerle serinliyor gibi hissetsek de ceplerimiz yanıyor...

1 MİLYON ADET SATIŞ

Serinlemek için en çok tercih edilen cihazların başında klima geliyor. Konforu artıran bu cihazları alırken ve kullanırken bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor. Fiyatı 3 bin 500-4 bin liradan başlayan klimaların yıllık satışı 750 bin ile 1 milyon adet arasında değişiyor. Birçok hanenin tercihi olan bu cihazlarla ilgili merak edilen detayları ve tasarruf yöntemlerini Emas Makina Sanayi AŞ (ECA Emas) Genel Müdürü Mehmet Özokumuşoğlu’na sorduk. İşte bütçenize katkı sağlayacak bilgiler...

YENİ KLİMA ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kendi kendini temizleyebilen evaporatör ve hassas filtre gibi özelliklerle sunulan klimalar, sağlığımıza dikkat etmemiz gereken bu dönemde tercih edilebilecek ürünlerin başında geliyor. Cihazların donanımındaki hassas filtre, havadaki temiz hava nem dengesini maksimum düzeyde tutmak için son derece önemli. Böylece oda içinde oluşması muhtemel bakteri ya da mikroorganizmaların önüne geçilebiliyor.

SESSİZ ÇALIŞMA ÖZELLİĞİ

Klima alırken enerji verimliliği yüksek olan, çevre dostu cihazlar tüketiciler için önemli. Full DC inverter teknolojisine sahip olan cihazlar, doğaya zararsız gaz geçişi ile hem verim hem de sürdürülebilirlik açısından fayda sağlıyor. Nem düzenleyici fonksiyon, rahat uyku modu gibi özellikler konfor sunuyor. Süper sessiz çalışma prensibi ve garanti sürelerinin uzunluğu da dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer alıyor.

ALANA VE KONUMUNA GÖRE CİHAZ

Klimaları sınıflandırırken ‘BTU’ özelliği ne anlama geliyor? ‘BTU/h’, British Thermal Unit kelimelerinin kısaltmasından oluşuyor. Bir klimanın 1 saatte ortamdan aldığı ya da ortama verdiği enerji miktarını ifade ediyor. Ortamın metrekaresi büyüdüğünde BTU/h değeri de büyüyor. Bölgeye, odanın konumuna veya hacmine, pencere büyüklüğüne, aydınlatmalara, konut ya da işyeri durumuna göre BTU/h değeri de değişiyor. Eğer klimanın BTU değeri, mekanın ihtiyacına göre hesaplanmamışsa cihaz yetersiz veya fazla kalabiliyor. Yanlış kapasite değerleriyle satın alınan klimalar ısıtma-soğutma verimini düşürdüğü gibi faturaları da şişiriyor.

İKİ ODAYI BİRDEN SOĞUTUYOR

Evin birkaç odasında klima kullanılacaksa nasıl bir sistem kullanılmasını tavsiye edersiniz? Evin ortak bir yerinden tüm odalara ısı transferi yapılması mümkün. Böyle bir tercih durumunda normal kapasiteden daha büyük bir klima seçilmesi gerekiyor. Bu aynı zamanda diğer odalara ısı transferi sağlayabilmek için cihazın daha uzun süre çalışması demek.

Kapasitenin büyük, çalışma süresinin uzun olması elektrik tüketimini ve enerji sarfiyatını artırır. Alternatif olarak, küçük kapasiteli cihazlarla ihtiyaç duyulan odalara ayrı ayrı ürünler alınabilir. Cihazların genelde kısa çalışması ve kapasitelerinin küçük olması sebebiyle enerji tasarrufu ilk alternatife göre yüksek olur. Fakat bu durumda ilk yatırım maliyeti daha fazladır. Her iki yöntem de uygulanabilir.

IZOLASYON DA ÇOK ÖNEMLI

Klima kurulumu yapılırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Klimayı mutlaka hangi amaçla kullanacağımıza ve montajını yaptıracağımız yerin durumuna göre seçmeliyiz. Aksi halde cihazımızdan yeterli performans elde edemeyebilir, istenilen enerji tasarrufunu gerçekleştiremeyebiliriz.

Diğer bir önemli konu ise klimanın kullanıldığı konutun izolasyonu. Binanın izolasyonu ne kadar iyiyse, klimaların verimliliği de aynı ölçüde artıyor. Enerji sarfiyatı ise aynı oranda azalıyor. Yalıtım tedbirine ek olarak, klimanın kullanıldığı ortamda bulunan kapı ve pencerelerin kapalı olması, güneşin doğrudan içeriye girmesini engelleyen güneşlik görevi gören ekipmanların kullanılması daha düşük seviyede enerji harcanmasını sağlıyor.

SICAKLIK AYARI

Oda hemen serinlesin diye klimalar en düşük derecede çalıştırılıyor. Bu doğru mu? Klima çalıştırmada en düşük sıcaklık yerine konfor sağlanabilecek bir sıcaklık seçilmesi gerekiyor. Dış sıcaklığa göre iç sıcaklık ayarlanırsa böylelikle klima fazla enerji harcamaz. Ayrıca fan hızının yüksek seviyelerde tutulmaması gerekiyor. Isı kaybı olan yerlerde perde ve jaluzi gibi ürünler güneşin direkt olarak girmesini engellediği için klimanın daha rahat çalışmasını sağlar.

1 DERECE FERAHLIK EK MALİYET DEMEK

Düşürülen her 1 derece, klimanın elektrik tüketimini yüzde 10 artırır.

Klimanızı dış ortam sıcaklığından maksimum 6 derece daha düşük bir sıcaklığa ayarlayın. Fark 10 dereceyi geçmesin.

Dış ünitenin hava giriş çıkışı da serbest olmalı, mümkünse binanın daha gölgeli tarafına takılmalı.

Her yıl bakımı yapılan klimalar uzun süre (ortalama 10 yıl) kullanılır.

Uzatılmış garanti olası arıza gibi problemlere karşı ekstra malzeme maliyetinden korur.

3 AYDA BİR TEMİZLİK

Klima bakımı ve filtre temizliği neden önemli? Cihazlara yapılan bakım ve temizlik işlemleri sayesinde daha sağlıklı hava sirkülasyonu ve cihaz fazla yorulmadığı için daha fazla verimli hava akışı sağlanıyor. Bu da enerji tasarrufunu beraberinde getiriyor. Bu kontroller yapılmazsa kısa sürede arıza da oluşuyor.

Yaz ve kış çalışan klimalarda yılda 2 kez bakım yapılmalı. Klima filtreleri 3 ayda bir temizlenmeli. Bireysel kullanım için duvar tipi klimalar, cihaz panelinin altında yer alan hava filtreleri elle çıkarılarak temizlenebiliyor. Elektrik süpürgesi yardımı ile filtre temizliği mümkün olurken filtreler kimyasal kullanmadan sadece su ile de yıkanabiliyor.

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