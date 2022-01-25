Türkiye Klima tamiri kavgası kanlı bitti! Günler sonra hayatını kaybetti

Klima tamiri kavgası kanlı bitti! Günler sonra hayatını kaybetti

Türkiye

Klima tamiri kavgası kanlı bitti! Günler sonra hayatını kaybetti

Adana’da klima tamiri nedeniyle çıkan tartışmada klimacının vurduğu adam günler sonra hastanede hayatını kaybetti. Ölen adamın eşi ve çocuğu ise taburcu oldu.

25 Ocak 2022, Salı 10:28 Son Güncelleme:
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi’nde 19 Ocak günü meydana gelen olayda İbrahim Koğa (45) evindeki kliması bozulunca tamirat için aynı mahallede oturan Murat T.’yi çağırdı. 


Eve gelen Murat T.’nin (28) tamirini yaptığı klimadaki arıza devam edince Koğa, bu kez de servis ekibi çağırdı. Servis elemanları klimada bir parçanın eksik olduğunu söyledi. Koğa ise Murat T.'ye "Klimamdan malzeme çalmışsın" diye tepki gösterdi.

Olaydan bir gün sonra Murat T., kebap yemek için İbrahim Koğa’nın evinin bulunduğu sokağa gitti. Burada karşılaştığı Koğa ailesiyle tartışmaya başlayan Murat T., belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar İbrahim Koğa’nın göğsüne, eşi Hayat Koğa (45) ile oğlu Şehmuzcan Koğa’nın (18) ise bacaklarına isabet etti. Koğa ailesi kanlar içerisinde yere yığılırken, zanlı Murat T. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini yaptığı yaralılardan İbrahim ile eşi Hayat Koğa’yı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne, Şehmuzcan Koğa’yı ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Murat T.’yi evine yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen Murat T. ifadesinde, “Ben klimasını tamir edip, monte ettim. Söylenildiği gibi parça çalmadım. Olay günü de çok sayıda kişi bıçaklarla saldırınca, kendimi korumak için ateş ettim” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralılardan Hayat Koğa ile oğlu Şehmuzcan Koğa taburcu edilirken, İbrahim Koğa tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılan cenaze daha sonra ailesi tarafından alınarak toprağa verildi.


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