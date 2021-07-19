Klinik deneylerine başlandı! 4’üncü Kovid-19 aşısı yolda
Rusya’da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen 4’üncü aşının klinik deneylerine başlandığı bildirildi.
19 Temmuz 2021, Pazartesi 19:20 Son Güncelleme:
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Rusya Federal Biyomedikal Ajansından (FMBA) yapılan açıklamaya göre, geliştirilen Kovid-19 aşısının 1. ve 2. faz klinik deneylerinin yapılması için Sağlık Bakanlığından izin alındı. Bugün başlanan deneylere 18 ile 60 yaş arasındaki 200 kişi katıldı. Rusya’da daha önce Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" (GamKovidVak), Vektör Araştırma Merkezince geliştirilen "EpiVakKorona" ve Çumakov Merkezince geliştirilen "KoviVak" aşıları tescillenmişti.
AA