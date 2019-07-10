Klip setinde yılan korkusu

Klip çekimleri esnasında yılan tarafından ısırılan Ekin'in ailesi panik dolu anlar yaşadı.

Şarkıcı, ''Ailemle bir çalışmam olsun istedim, eşim ve oğlumla kamera karşısına geçtim. Bir yılanın beni ısırmasıyla oluşan kargaşada eşim ve oğlumun telaşı ve üzülmeleri beni panikletti. Yılanın zehirli olmadığını öğrenmemize rağmen gerekli önlemlerimizi alıp işimizi tamamladık'' dedi.

Aranjörlüğünü Samet Akkuş'un yaptığı, söz ve müziği Özgür Ata imzası taşıyan 'Doyamadım' isimli eserin klip çalışması, trafik kurallarına uymamanın bedelini işliyor.