Klipsch, Regular ve Sport olmak üzere 2 farklı varyant ile T5 II True Wireless'ı daha öncesinden duyurmuştu. Şirke, Klipsch T5 II True Wireless Sport'un McLaren versiyonunu oluşturmak için ise McLaren ile işbirliği yaptı.

Klipsch T5 II True Wireless Sport'ta bulacağınız kasa, alışılmış türden fırçalanmış metal bir kasa değil. Onu tanımlamanın en iyi yolu, GoPro’nun su geçirmez bir muhafaza kutusu gibi. Bu tasarım nedeniyle kasa size biraz kalın gelebilir. Ancak bunlar bir yana McLaren baskısı ve turuncu detaylar burada oldukça çarpıcı duruyor.

Şarj kutusu IP67 ile derecelendirilmiş. Kasayı yanlışlıkla suya düşürseniz bile (1 metreden daha derin olmamalı), kasada suya bağlı hasarı oluşmayacağı iddia ediliyor. Şarj kutusu ile ilgili bir başka ilginç özellik ise içerisinde silika jeli bulunması. Böylece kulaklıkları tekrar kasaya koyduğunuzda, silika jel kalan nemi emiyor.

Kasayı açmak için kenardaki tutamağın mandalını açmanız gerekiyor. Kulaklıklar eski modele göre daha küçük. Şirket böylece uyumu daha da iyileştirmeyi amaçlıyor. Sağ kulaklıkta McLaren logosu, sol kulaklıkta Klipsch yazısı yer alıyor.

Bu sefer Klipsch, 6 farklı boyutta kulak ucunu kutuya ekleyerek, kulaklığın herkesin kulağına mükemmel bir şekilde oturduğundan emin olmak istemiş. Uzun saatler boyunca dinleme için rahatlar. Kulak kancaları da kulakiçi kulaklıkları kulağımda tutmada iyi iş çıkardı. Kauçuklar yumuşak, bu yüzden çok fazla rahatsızlığa neden olmadı. T5 II True Wireless Sport, kontrol için size fiziksel düğmeler sunuyor. Düğmeleri beğendim, dokunsal ve duyarlılar.

T5 II True Wireless Sport deneyiminizi daha iyi hale getirmek için Klipsch Connect adlı bir uygulama var. Buradan yazılımı güncelleyebilir, şeffaflık modunu ayarlayabilir veya EQ’ya erişebilirsiniz. T5 II True Wireless Sport üzerindeki şeffaflık modu, dış ortamdan gelen seslerin içeri girmesine izin veriyor. Etkisi oldukça doğal.

T5 II True Wireless Sport, tek şarjla 8 saate; şarj kutusuyla da 24 saate kadar pil ömrü sağlayabiliyor. 10 dakikalık hızlı şarj ile 80 dakika dinleme deneyimi elde edebiliyorsunuz. Şarj kutusu USB-C ile şarj ediliyor. Ayrıca kablosuz şarj için kutunun içinden bir pad de çıkıyor.

Klipsch T5 II True Wireless Sport kulaklıkları selefinden daha iyi ses veriyor. Orta kademe ise odak noktası olmaya devam ediyor. Vokaller merkez sahneyi alacak kadar iyi. Kulağa dolu dolu geliyor. Orta aralıktaki ayrıntı ve netlik seviyesi de gerçekten iyi. İlk nesil T5 bastırılmış tizlere sahipti. Yeni modelde Klipsch tizleri biraz daha yükseltmiş gibi görünüyor. Daha yüksek notalarda daha fazla detay var. Bas ise etkili ama kontrollü. Kısaca T5 II True Wireless Sport'taki ses sahnesi oldukça geniş ve dengeli, ses ayrım da oldukça iyi.

Mikrofonları da sesimi algılamada oldukça iyiydi. Arka planda oynayan yüksek bir TV ile mikrofonları test ettim. T5 II hem sesimi hem de TV'yi alsa da sesim kayıtlarda çok daha belirgindi. Aramalarda da karşı taraf sesimi net bir şekilde duyabiliyordu. Yalnızca bir kulaklık kullanmak istiyorsanız, iki tarafı da kullanabilirsiniz.

T5 II True Wireless Sport, önceki modele kıyasla birçok önemli iyileştirme ve çok yönlülük sağlıyor. Kulakiçi kulaklıklarınızı yoğun ter ve ıslak koşullarda düzenli olarak kullanan biriyseniz T5 II True Wireless Sport kesinlikle göz önünde bulundurmanız gereken bir model.