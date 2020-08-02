Klipsch T5 True Wireless inceleme – Zippo gibi kulaklık

Öncelikle bu marka pek çok kişi için yeni. Aslında itiraf etmeliyim ki benim için de öyle. Bu ürünler tanışana kadar böyle bir marka ve kaliteli ürünlerini olduğunu bilmiyordum.

Klipsch'ten kısaca bahsetmek gerekirse Amerika’da kurulan bir kulaklık ve hoparlör üreticisi. Daha çok Hi-Fi kalitesinde ürünler ve ses isteyenlere hitap ediyor.





Gerçek kablosuz kulaklıklar ise günümüzde çok fazla yol kat etti. Bugün, çoğu insan için birçok mükemmel seçenek var, ancak ses meraklıları için, sesle mükemmelleşen sadece bir avuç gerçek kablosuz kulaklık var.

Klipsch T5 True Wireless ise mükemmel sesi, yapım kalitesi ve uzun pil ömrüyle bu listeye katılabilir. Tabi bunlara ucuza gelmiyor. Peki satın alınır mı, yoksa alternatiflere mi bakmalı? Detaylar videoda...