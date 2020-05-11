Ses sistemlerinden Bar 40 ve Bar 48 gerçeğe çok yakın, çok daha sürükleyici bir ev sinema sistemi sunuyor. Klipsch Reference serisi ise, kalbi durduran bir ev sineması ses deneyimine imza atıyor. Klipsch Groove taşınabilir hoparlör, küçük tasarlanan formu ve uzun pil ömrü ile şaşırtıcı bir ses kalitesi sunuyor. Markanın hoparlör seçeneklerinden bir diğeri ise, Groove serisi. Stil ve işlevselliği bir arada sunan Heritage Groove, gerçek ahşap kaplama tasarımı ile yüzyılın ortalarında bir yolculuğa çıkarırken, modern çizgisini de bozmuyor.

Konfor, tasarım, verimlilik, efsanevi akustik ve netliğin mükemmel birleşimi Klipsch T5 True Wireless kulaklıklar ise farklı şıklığa sahip. Bir üst modeli ise T10 True Wireless. Aktif gürültü engelleme yapabilen modeller, ilk olarak gerçekten şık bir tasarımla karşımızda bulunuyor. Henüz aşırı detaylanmayan modellerin yapay zeka üstüne kurulduğu aktarılırken, kulak içi formunda olan ve şarj özellikli (Toplam 24 saat) hazne ile gelen ürünlerin, tahmin edebileceğiniz üzere çok üst seviye ses kalitesi bulunuyor. Aynı zamanda kulaklıkların çok iyi ses yalıtımı sunduğu da aktarılıyor. Ayrıca seride bir de T5 modelinin “spor” versiyonu yer alıyor. Bu versiyon aşağıda görebileceğiniz suya karşı dayanıklı özel bir hazne geliyor.

T10 True Wireless ve T5 True Wireless ANC ise sırasıyla 2020 sonbaharında 649 dolar ve 299 dolardan satışa çıkacak. Ürünlerin Türkiye fiyatları ise henüz belli değil.