Klitoris hakkında bilinmeyen gerçek

﻿﻿Bilim insanları tarafından yapılan araştırmaların sonucunda klitorisin uyarılması kadınlarda gebe kalmayı kolaylaştırıyor. Bu duruma ise cinsel ilişkiyi daha eğlenceli hale getiren ve spermin yumurtaya doğru hareket etmesine yardımcı klitoristeki artmış vajinal kan akışı neden oluyor. Ayrıca klitoris dişi üreme sisteminde oksijen ve sıcaklıkta bir artışa neden olarak sağlıklı spermlerin geçişini sağlıyor.

Dr Roy Levin aptığı araştırmalar sonucunda şu açıklamayı yapıyor: 'Organ, kanla dolup uyandığında dikleşen sinir, kas ve kan damarları kütlesidir. Uyarılma sırasında, rahim geri çekilir klitoris genişler ve sertleşir.

Uyarılma, spermin yumurtayı döllemek için hareketli ve aktif hale gelmesi için zaman veriyor. Bu, spermlere, enerji kaynaklarını tüketmeden önce yumurtaya ulaşma şansını arttırır. Buna göre klitorisin tek işlevi uyarılma değil. Çalışma temel bir cinsel inanışı değiştiriyor, fizyolojik kanıtlar artık açık.'





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