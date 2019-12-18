Liverpool ve Aston Villa, İngiltere Lig Kupası çeyrek final maçında kozlarını paylaştı.

Aston Villa'nın sahasında oynanan maçta Liverpool, sahada yedeklerin de yedekleriyle mücadele etti. Klopp da as takımla beraber Dünya Kulüpler Şampiyonası için Doha'daydı ve takımın başında U23 antrenörü Neil Critchley çıktı.

Aynı anda Premier Lig, FA Cup, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele eden Liverpool, bu nedenle Lig Kupası'nda büyük bir rotasyona gitti.

U23 takımıyla sahaya çıkan Liverpool, ilk yarıda 4-0 geriye düştü. İkinci yarıda Aston Villa bir gol daha bularak maçı 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Liverpool'un bu maçtaki ortalama yaşı ise 19 'du ve 'tarihin en genç kadrosu' olarak rekorlar arasında yerini aldı.

Aston Villa yarı finale çıkarken, Liverpool ise turnuvaya veda etti.



