Klopp’tan İstanbul 2020 mesajı

Alman çalıştırıcı, 2020’de İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapılacak finalle ilgili çarpıcı mesajlar verdi. 2005’te yapılan tarihi Milan finalini çok iyi bildiğini aktaran Klopp, aynı başarıyı tekrarlamak istediğini söyledi.

İstanbul hayalinden bahseden başarılı menajer, “Üzerimizde taşıdığımız tarihi sorumluluğu biliyorum. İstanbul’daki o mucizevi geceyi biliyorum. İstanbul’da yeniden o başarıyı tekrarlamak istiyoruz. Hedefimiz yine İstanbul. Ama zor olacak. UEFA’ya da şimdiden söyledim; orada olacağız!” dedi. (Milliyet)