Klozet nasıl temizlenir? Tuvalet temizleme yöntemleri
Evin en hijyen gerektiren köşelerinden birisi de tuvaletlerdir. tuvalet temizliğinin önemi oldukça fazla. Bir çok mikrobun rahatlıkla çoğaldığı bir ortam olduğu için hastalığı en çabuk tuvaletlerden kaparız. Tuvalet nasıl temizlenir bilgi almak istiyorsanız veya klozet temizleme yöntemlerini öğrenmek istiyorsanız "klozet nasıl temizlenir, tuvalet temizleme yöntemleri" haberimize göz atın.
Tuvalet temizliği hijyen açısından büyük önem taşımakta. Sağlığınızı korumak ve tuvaletlerde bulunan mikropları yok etmek istiyorsanız "klozet nasıl temizlenir, tuvalet temizleme yöntemleri" detaylar haberimizde.
Klozet nasıl temizlenir? Tuvalet temizleme yöntemleri
- Klozetin sürekli temiz tutmanın en etken yönü her kullanımsa sifon çekmektir.
- Haftada en az 2 kere klozeti her hafta tuvaleti temizleyin.
- Klozeti temizlerken içini, kapağını, kapak altında kalan bölümlerini, ve yere birleşen bölümlerini temizlemeyi unutmayın.
- Klozetteki lekelerini her seferinde tuvalet fırçasıyla temizlemeye özen gösterin.
- Temizlikte çamaşır sulu deterjan kullanmak oldukça etkili olabiliyor.
- Kimyasal deterjanlar kullanmadan temizlik yapmak istiyorsanız beyaz sirke en az çamaşır suyu içeren deterjan kadar etkili olacaktır.
- Temizlik aşaması bittikten sonra kaynar su dökmek mikropların daha hızlı gitmesine yardımcı olacaktır.
- Karbonat ile klozetinizi ovalayıp 30 dakika bekledikten sonra durulamanız da klozetinizi temizlemenizde oldukça işe yarayacaktır.
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