Klozette oluşan bazı lekeler inatçı ve can sıkıcı olabiliyor. Peki, klozetteki lekeler nasıl temizlenir? İşinize çok yarayacak klozet temizleme yöntemleri...

KLOZETTEKİ LEKELER NASIL TEMİZLENİR?

Sararmış tuvalet temizliği için çamaşır suyu ya da krem temizleyici kullanabilirsiniz. Çamaşır suyu dökerek sararmış alanı temizleyebilir ya da krem temizleyiciyi 5 dakika beklettikten sonra kirli alanı fırçalayabilirsiniz.

Çamaşır suyunu yarı yarıya su ile seyrelttikten sonra karşımı sararmış tuvalete spreyle sıkarsanız, fırçanın ulaşamayacağı alanlara da etki edebilirsiniz.

DİKKAT: Çamaşır suyu ya da tuz ruhu gibi temizleyicileri kullanırken önlem almazsanız sizi zehirleyebilirler. Bu nedenle bunun gibi ürünleri kullanmadan önce ağzınızı, burnunuzu kapattığınıza emin olun. Ayrıca alanın havalanmasına dikkat edin.

SARARMA LEKELERİ NASIL TEMİZLENİR?

Sararan klozeti beyazlatmak için kimyasal madde kullanmak istemiyorsanız, beyaz sirke ve karbonat kullanabilirsiniz. Sararmış yüzeye karbonat dökün ve sprey ile karbonatın üzerine beyaz sirke sıkın. Sirke ve karbonat birleşimi köpürebilir. Bu şekilde akşam saatlerinden sabaha kadar bekletin ve fırçalayın, bol suyla durulayın.

Klozet kapakları genellikle plastiktir ve sararabilir. Sararmış klozet kapağını beyazlatmak için alkol, sirke veya karbonat kullanabilirsiniz. Ancak hijyen açısından klozet kapağını yenisiyle değiştirmek daha doğru olur.

Dikkat: Sirke ve karbonatı birlikte kullanırken alanın yeterli havalandırıldığından emin olmalısınız.



