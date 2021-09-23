Koalaların soyu tükenme tehlikesi altına olabilir

Avustralya Koala Vakfı son üç yılda ülkedeki koala nüfusunun üçte bir oranda azaldığını açıkladı. Vakıf koalaların nüfuslarındaki düşüşte kuraklık, sıcak dalgaları ve orman yangınlarının payı olduğunu söyledi.

Hayır kurumu ülkede en fazla 58 bin koala olduğunu tahmin ediyor. Bu, 2018’deki 80 binle karşılaştırıldığında yüzde 30’luk bir düşüş anlamına geliyor.

GALLER'DE SON BİR YILDA %40 AZALMA YAŞANDI

Rakamlardaki en kötü düşüş 2019’un sonları ve 2020’nin başlarındaki orman yangınlarından kötü şekilde etkilenen Yeni Güney Galler eyaletinde kaydedildi. Buradaki Koala popülasyonunda yüzde 40’tan fazla azalma yaşandı.

Avustralya Koala Vakfı, son üç yılda Avustralya’daki her bölgede koala sayısında düşüş kaydedildiğini söyledi.

Independent Türkçe’nin haberine göre çalışmada yalnızca bir bölgede 5 binden fazla koala olduğu, bazı bölgelerdeyse 5 veya 10 kadar az sayıda koala bulunduğu tahmin edildi. Vakıf, rakamların “rahatsız edici bir eğilime” işaret ettiğini söyledi.

TEK SEBEP YANGINLAR DEĞİL

Kar amacı gütmeyen grubun başkanı Deborah Tabar, “2019-2020’deki korkunç orman yangınları elbette bu sonuçta etkili oldu fakat koala popülasyonunun düşüşte olduğunu görmemizin tek nedeni kesinlikle bunlar değil” ifadelerini kullandı.

Tabar, “Kuraklık, sıcak dalgaları ve koalalar için yeterince içecek su olmaması nedeniyle iç kesimlerdeki popülasyonda ciddi bir düşüşe tanık olduk. Her yerde ölü ya da ölmekte olan ağaçların bulunduğu, aya benzeyen bazı manzaralar gördüm” diye ekledi.

Kuraklık ve yangınların etkisinin yanı sıra gayrimenkul geliştiricileri ve yol inşaatçılarının yaptığı arazi temizliği de ikonik keseli hayvanın yaşam alanlarını yok etti.

KOALA KORUMA YASASI İÇİN ÇAĞRI YAPILDI

Vakıf başkanı, “Bence herkes anladı, değişmemiz gerekiyor. Fakat bu buldozerler çalışmaya devam ederse, o zaman koalalar için gerçekten endişeliyim” dedi. Tabar, Avustralya’ya bir koala koruma yasası çıkarması çağrısında da bulundu.

Bu yıl Avustralya hükümeti, doğu kıyısındaki koalaları tehlikedeki türler kategorisine almayı düşündüğünü açıklamıştı.

2019’un sonlarıyla 2020’nin başları arasında Avustralya’daki orman yangınlarında koalalara dair tüyler ürpertici görüntüler ve yaralı ya da ölen hayvanlara dair haberler çıkmıştı.

Uzmanlar bu dönemde Avustralya’yı kasıp kavuran yangınlarda toplamda 1 milyardan fazla hayvanın öldüğünü tahmin etmişti.