Avustralya'nın orta kuzey bölgesinde yer alan New South Wales eyaletinde yaşanan orman yangınları nedeniyle 15-28 bin arasında olan koala nüfusunun yüzde 30’nun telef olduğu belirtildi.

Avustralya’nın çeşitli bölgelerinde aşırı sıcaklar nedeniyle çıkan yangınlarda 5 milyon hektar alanın yandığı açıklandı.

Avustralya’da ağustostan beri süren gittikçe büyüyen ve söndürülemeyen yangınlar, Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Mavi Dağlar’a sıçradı. Yeni Güney Galler bölgesindeki dağları kaplayan alevler yüzünden 9 kişi öldü. 744 ev, 49 tesis ve 1852 müştemilat kullanılamaz hale geldi.



