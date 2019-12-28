Koalaların yüzde 30'u telef oldu
Avustralya'da uzun süredir devam eden orman yangınlarında çok sayıda koala telef oldu. Bölgede koala nüfusunun yüzde 30'unun telef olduğu açıklandı.
Avustralya'nın orta kuzey bölgesinde yer alan New South Wales eyaletinde yaşanan orman yangınları nedeniyle 15-28 bin arasında olan koala nüfusunun yüzde 30’nun telef olduğu belirtildi.
Avustralya’nın çeşitli bölgelerinde aşırı sıcaklar nedeniyle çıkan yangınlarda 5 milyon hektar alanın yandığı açıklandı.
Avustralya’da ağustostan beri süren gittikçe büyüyen ve söndürülemeyen yangınlar, Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Mavi Dağlar’a sıçradı. Yeni Güney Galler bölgesindeki dağları kaplayan alevler yüzünden 9 kişi öldü. 744 ev, 49 tesis ve 1852 müştemilat kullanılamaz hale geldi.