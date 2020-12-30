Türkiye Kobani olayları soruşturmasında 108 kişi hakkında iddianame hazırladı

Kobani olayları soruşturmasında 108 kişi hakkında iddianame hazırladı

Türkiye

Kobani olayları soruşturmasında 108 kişi hakkında iddianame hazırladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olayları soruşturması kapsamında Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırladı.

30 Aralık 2020, Çarşamba 20:04 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olayları soruşturması kapsamında Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırladı. Kobani iddianamesinde şüpheliler için devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, 37 kez adam öldürme başta olmak üzere çeşitli suçlardan ceza istendi.

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AA

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