Basketbol Kobe Bryant 1. ölüm yıl dönümünde anılıyor: LeBron James ve Pau Gasol'le dostluğu
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Kobe Bryant 1. ölüm yıl dönümünde anılıyor: LeBron James ve Pau Gasol'le dostluğu

Basketbol

Geçtiğimiz sene bugün bir efsane aramızdan ayrıldı. Çok erken yaşta talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden Kobe Bryant, ölümünün 1. yıl dönümünde tüm dünyada anılıyor. Ancak ailesi ve en yakın dostları ise onu hep bir başka hatırlayacak. Vanessa Bryant ile kızları, LeBron James ve Pau Gasol...

26 Ocak 2021, Salı 10:13 Son Güncelleme:
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LeBron James, Kobe'nin ölümünden sonra onun anısını yaşatacağını gözyaşları içerisinde söylemişti. Uzun süredir Instagram profil fotoğrafında Kobe ve aynı kazada ölen kızı Gianna'nın fotoğrafı duruyor. Asıl önemli olan ise Kobe'nin anısını yaşatmak için Lakers fanlarına ve Los Angeles şehrine şampiyonluk sözü veren LeBron'un geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlamasıydı.

LeBron önderliğinde Los Angele Lakers, sezonu şampiyon olarak bitirmiş ve tüm şehir, bu şampiyonluğu Kobe'ye adamıştı. Sokaklara dökülen yüz binlerce Lakers fanı, Kobe fotoğraflarıyla şampiyonluğu kutladı.

Bugün, yani Kobe'nin 1. ölüm yıl dönümünde de LeBron onu yine unutmadı. Chicago Bulls maçından sonra konuşan James, "Söylendiği gibi, zaman her şeyin ilacı. Herkesin bir yas tutma süresi olduğunu biliyorum. Ama bu stadyumda herkes hala onu hatırlıyor. Tribünlerde 8 ve 24 numaralı insanlar var. Birçok oyuncumuz hala onun ayakkabısını giyiyor. Ben Staples Center'da oynadığım her akşam parmağıma 24 numaralı parmaklığımı takıyorum. Onun mirasını yaşatıyoruz. Bu dünyada birçok şey ölüyor ama efsaneler asla ölmüyor ve bu durum da tam olarak öyle. Her şey, onu nasıl yaşattığınızla alakalı" dedi.

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CBS Sports'tan köşe yazarı Ramona Shelburne ise Kobe Bryant ve Pau Gasol arasındaki dostluğu anlatan 'Pau Gasol, Kobe Bryant ve kardeşlerin bağı" başlıklı uzun bir yazı yazdı. İşte Shelburne'nin yazısından bir bölüm:

Kobe her zaman "Arkadaşlarım için pek zamanım yok. En iyisi olmak ve orada kalmakla çok meşgulüm. Mükemmeliğe ulaşmak için tüm zamanımı harcıyorum. Duygusal şeylere pek vakit ayıramıyorum" diyordu. Gasol de bu cümleleri duymuştu. Aslında bu sert cümlelerin altındaki gerçeği biliyordu. Bu sözleri eden adamın ne zaman arasa yardımına koşacak 4 çocuklu, duyarlı bir baba olduğunun farkındaydı. Bu yüzden de Kobe öldükten sonra, onu "O hayatımda bir ağabeye en yakın şeydi" cümlesiyle anlatmıştı.

Hem LeBron James ve ailesi hem de Pau Gasol ve ailesi hala Vaness Bryant ve kızlarıyla görüşüyor. Kobe Bryant'ın geride bıraktığı ailesine, simgelere ve her türlü mirasa sahip çıkıyorlar.

https://www.instagram.com/tv/B720WUpA1ym/

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