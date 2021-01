Bugün, yani Kobe'nin 1. ölüm yıl dönümünde de LeBron onu yine unutmadı. Chicago Bulls maçından sonra konuşan James, "Söylendiği gibi, zaman her şeyin ilacı. Herkesin bir yas tutma süresi olduğunu biliyorum. Ama bu stadyumda herkes hala onu hatırlıyor. Tribünlerde 8 ve 24 numaralı insanlar var. Birçok oyuncumuz hala onun ayakkabısını giyiyor. Ben Staples Center'da oynadığım her akşam parmağıma 24 numaralı parmaklığımı takıyorum. Onun mirasını yaşatıyoruz. Bu dünyada birçok şey ölüyor ama efsaneler asla ölmüyor ve bu durum da tam olarak öyle. Her şey, onu nasıl yaşattığınızla alakalı" dedi.