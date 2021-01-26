LeBron James, Kobe'nin ölümünden sonra onun anısını yaşatacağını gözyaşları içerisinde söylemişti. Uzun süredir Instagram profil fotoğrafında Kobe ve aynı kazada ölen kızı Gianna'nın fotoğrafı duruyor. Asıl önemli olan ise Kobe'nin anısını yaşatmak için Lakers fanlarına ve Los Angeles şehrine şampiyonluk sözü veren LeBron'un geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlamasıydı.

LeBron önderliğinde Los Angele Lakers, sezonu şampiyon olarak bitirmiş ve tüm şehir, bu şampiyonluğu Kobe'ye adamıştı. Sokaklara dökülen yüz binlerce Lakers fanı, Kobe fotoğraflarıyla şampiyonluğu kutladı.