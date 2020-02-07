Kobe Bryant ile kızının cenaze töreni ve yeri belli oldu

Los Angeles Times'ın haberine göre Kobe Bryant ve Gianna Bryant'ın cenaze törenleri 24 Şubat 2020 tarihinde Staples Center'da yapılacak.

Staples Centes, Kobe'nin efsanesi olduğu Los Angeles Lakers'ın maçlarını oynadığı basketbol stadyumu. 20 bin kişilik bu merkezde daha önce Michael Jackson'ın cenaze töreni de gerçekleşmişti.

24 Şubat, yani 24.02 olarak belirlenen tarih ise Kobe ve kızının forma numaralarından yola çıkılarak belirlendi.

Ayrıca, bu törende, kazada hayatını kaybeden diğer 7 kişi de anılacak.