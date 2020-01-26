Kobe Bryant ve kızı Gianna Maria hayatını kaybetti

Dünya basketbolunun efsane ismi Kobe Bryant’ın TMZ’de yer alan özel haberde, bir helikopter kazasında öldüğü ifade edildi.

Bu kazada en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği de bilgiler arasında. Helikopter kazasında kimsenin kurtulamadığı acil müdahale birimleri tarafından iletildi.

Helikopterde çıkan yangında kimsenin kurtulamadığı ABD’de magazin basının en önemli kuruluşlarından biri olan TMZ’de özel haber olarak vurgulandı.

Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Bryant’ın ölenler arasında olmadığı aktarıldı.

Kızı da Gianna Maria da yanındaydı

Kimliği henüz belli olmayan 4 yakınıyla maçtan dönen Kobe Bryant’ın helikopteri sis nedeniyle Calabasas yakınlarında bir tepeye çarpıp yere çakıldı ve alev aldı. Verilen son bilgilere göre Kobe’nin eşi Vanessa helikopterde bulunmuyordu.

Kobe Bryant'ın yanında bulunan 4 kişiden birinin 13 yaşındaki kızı Gianna Maria'nın olduğu ve kazada hayatını kaybettiği doğrulandı.

ESPN ve Reuters haberi doğruladı

ESPN ve Reuters Haber Ajansı, ünlü basketbolcu Kobe Bryant’ın Kaliforniya’da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybettiği haberini doğruladı.

Maçlar ertelendi

NBA'de bu gece oynanacak tüm maçlar, Kobe Bryant'ın ölüm haberinin ardından ertelendi!

Kobe Bryant'ın ölümü sonrası Trump'tan ilk açıklama:

"Basketbolun efsanesi Kobe Bryant ve üç kişinin Kaliforniya'daki helikopter kazasında öldüğü yönünde haberler var. Korkunç bir haber!"



