Magazin Kobe Bryant ve Vanessa Bryant'ın hayat anlaşması

Kobe Bryant ve Vanessa Bryant'ın hayat anlaşması

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Kobe Bryant ve Vanessa Bryant'ın hayat anlaşması

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant ve eşinin, olası bir kazada tüm aile yok olmasın diye çok ilginç bir anlaşma yaptıkları ortaya çıktı.

29 Ocak 2020, Çarşamba 08:00 Son Güncelleme:
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Efsane basketçi Kobe Bryant (41) pazar günü kendisi gibi basketçi kızı Gianna ile (13) helikopter kazasında ölmüştü. Helikopterdeki 9 kişiden kurtulan olmamıştı. Cenazelerden sadece 3’ünün dağlık alandan indirildiği ve henüz kimliklerinin tespit edilemediği öğrenildi.

Kobe, Ara Zobayan'dan başkasıyla uçmazdı

Kazanın, pilot Ara Zobayan’ın yoğun siste havalanması nedeniyle meydana geldiği öne sürülmüştü. Ancak pilotun son derece deneyimli olduğu ortaya çıktı. 2007’de lisans alan pilot, Temmuz 2019 verilerine göre; 8 bin 200 saatlik uçuş yapmıştı. Birçok ünlünün tercih ettiği pilot, Kobe’nin vazgeçemediği isimdi. Kobe’nin her uçuşunda Ara Zobayan pilotluk yapıyordu.

Karı-koca birlikte uçmuyorlardı

Kobe’nin eşi Vanessa Bryant (37) ile 3 kızı kazadan bu yana açıklama yapmadı. Ailenin bitkin ve üzgün olduğu öğrenildi. Kobe ile Vanessa’nın ilginç bir anlaşma yaptığı ortaya çıktı. Karı koca, olası bir kazada tüm aile yok olmasın diye birlikte helikoptere binmemeye karar verdiği öğrenildi.

Kobe 14 yıldır her yere helikopterle gidiyordu. Kobe’nin babası Joe Bryant (65) kazadan sonra ilk kez önceki gün görüntülendi. Evinin önünde son derece üzgün bir şekilde görüntülenen Joe Bryant 1970 ve 80’lerde NBA’de Philadelphia 76ers’ta oynamıştı.


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