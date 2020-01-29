Los Angeles kentindeki Calabasas’ta gerçekleşen trajik helikopter kazasından iki gün sonra, adli tıp uzmanları parmak izlerini kullanarak Kobe Bryant'ın cesedini teşhis etti.

Aynı kazada yaşamını yitiren beyzbol koçu John Altobelli, helikopter pilotu Ara Zobayan ve yolculardan Sarah Chester'in de cesetlerinin teşhis edildiği belirtildi. Kaza sırasında helikopterde bulunan Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna'nın cesedi ise henüz teşhis edilemedi.

‘Arazi farkındalığı ve uyarı sistemi yoktu’

Öte yandan enkaz bölgesinde yapılan inceleme de tamamlandı. Helikoptere ait parçaların yanı sıra enkazda bulunan telefonlar, ses kayıtları ve bir iPad detaylı inceleme için laboratuvara gönderildi.

ABD Ulusal Ulaştırma ve Güvenlik Dairesi’nden (NTSB) Jennifer Homendy, helikopterde ‘arazi farkındalığı ve uyarı sisteminin’ bulunmadığını söyledi. Bu sistem 2004 yılında altı ya da daha fazla yolcu taşıyan helikopterlerde ‘bulunması gerekli’ diye nitelenmişti. Henüz kazanın nedeniyle ilgili net bir açıklama yapılmazken, Homendy, ön raporun 10 gün içinde paylaşılacağını ancak nihai halinin verilmesinin 12 ila 18 ay sürebileceğini belirtti.









Helikopter kazasına dair paylaşılan ses kayıtları, pilotun çok alçaktan uçtuğu yönünde uyarıldığını ortaya koymuştu. Ayrıca sis nedeniyle çoğu helikopterin havalanmadığına dikkat çeken yetkililer, pilotun hava şartlarını hiçe saydığını öne sürmüştü.

Basketbol dünyasının efsane isimlerinden ‘Siyah Mamba’ lakaplı Kobe Bryant ve Gianna Maria, pazar sabahı yerel saatle 10.00 sıralarında meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Helikopterde Bryant ve kızının yanı sıra pilot Ara Zobayan dahil yedi kişi daha bulunuyordu.

Sputnik