Basketbol efsanesi Kobe Bryant (41), pazar günü California’da kızı Gianna’yı (13) basketbol antrenmanına götürürken helikopter kazasında ölmüştü. Beraberlerindeki 7 kişi de feci şekilde can vermişti. Helikopterin alev alması nedeniyle ceset parçalarının toplanması kazadan üç gün sonra tamamlanabildi. Kimlikler, parmak izlerinden teşhis edilebildi. 9 kişiye mezar olan helikopterden geriye kalan hurdanın görüntüsü yürek burktu.

Kobe Bryant, kızı Gianna’yı kendi kurduğu Mamba Basketbol Akademisi’nde eğitiyordu.

Güvenlik ihlali iddiası

Sisli havada yaşanan kazayla ilgili tüm oklar pilot Ara Zobayan’ı (50) gösteriyordu. Ancak ihtimallere güvenlik ihmali iddiası da eklendi. Pilot sadece 10 metre daha fazla yükselebilseydi helikopterin çakılmayacağı belirlendi. Ancak yetkililer, helikopterin kilit öneme sahip uyarı sisteminin olmadığını açıkladı. Bu sistem, pilotları görüş kısıtlı olduğunda çarpmalara karşı uyarıyor.

The Sikorsky S-76B model 13 milyon dolarlık helikopter 12 kişi kapasiteliydi.

Helikopterin pilotu Ara Zobayan

Ağlamadan konuşamıyor

Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Bryant (37), kaza gününden bu yana sessizliğini koruyor. Yakınları, “Cümlelerini ağlamadan tamamlayamıyor. Büyük bir yas içinde. Kızını ve eşini kaybetmeyi kabullenmesi zaman alacak. Yine de diğer çocukları için güçlü durmaya çalışıyor” dedi. Kobe, Vanessa ile 1999’da henüz 3 yıllık basketçiyken tanışmıştı. Bir klipte gördüğü Vanessa’ya aşık olan Kobe 6 ay içinde evlenme teklif etmiş, 2001’de evlenmişlerdi. 4 kızları olan çiftin, en büyük çocukları 17 yaşında, en küçük kızları ise henüz 7 aylık.

Vanessa ve Kobe Bryant 19 yıldır evliydi.

600 milyon dolarlık servet

20 yıllık basket kariyeri boyunca Los Angeles Lakers takımında oynayan Kobe Bryant, sadece basketboldan 323 milyon dolar kazanmıştı. Ancak sponsorluk anlaşmaları ve lakabı ‘Kara Mamba’yı markalaştırarak yaptığı yatırımlar sayesinde gelirini 600 milyon dolara çıkarmıştı.



