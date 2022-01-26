Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza atan Kobe Bryant'ın ölümünün üstünden 2 yıl geçti.

Spor dünyası, 41 yaşındaki Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yanı sıra 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği 26 Ocak 2020'deki helikopter kazasını unutamadı.

Basketbol efsanesi Kobe Bryant (41), California’da kızı Gianna’yı (13) basketbol antrenmanına götürürken helikopter kazasında ölmüştü. Beraberlerindeki 7 kişi de feci şekilde can vermişti. Helikopterin alev alması nedeniyle ceset parçalarının toplanması kazadan üç gün sonra tamamlanabildi. Kimlikler, parmak izlerinden teşhis edilebildi. 9 kişiye mezar olan helikopterden geriye kalan hurdanın görüntüsü yürek burktu.

600 milyon dolarlık servet

20 yıllık basket kariyeri boyunca Los Angeles Lakers takımında oynayan Kobe Bryant, sadece basketboldan 323 milyon dolar kazanmıştı. Ancak sponsorluk anlaşmaları ve lakabı ‘Kara Mamba’yı markalaştırarak yaptığı yatırımlar sayesinde gelirini 600 milyon dolara çıkarmıştı.

KOBE BRYANT KİMDİR?

23 Ağustos 1978 tarihinde Philadelphia, Pensilvanya'da dünyaya gelen Kobe Bean Bryant'ın lakabı Black Mamba olarak bilinmektedir. NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ın formasını giyen Amerikalı profesyonel basketbolcunun boyu 1.98'dir ve Bryant şutör gard ve kısa forvet pozisyonunda görev almıştır. NBA tarihine damga vuran en önemli basketbolcular arasındadır.

Kobe, liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gitmeden direkt NBA'ye, Lakers ile görüşerek kariyer rotasını belirlemiştir. Lise yıllarında Wilt Chamberlain'in 4 yıllık toplam sayı rekorunu kıran Kobe, 1996 NBA Seçmeleri'nde Charlotte Hornets tarafından 13. sıradan draft edilse de sonra Lakers'a takas edilmiş ve 24 yaşına kadar 3 NBA şampiyonlu elde etmiştir. Shaquille O'Neal ile kazandığı 3 şampiyonluğun ardından tam 7 yıl sonra 2008-2009 sezonunda 4. şampiyonluğuna ulaşan Kobe Bryant, NBA finalleri en değerli oyuncusu seçilmiştir. 2009-2010 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak kariyerinin 5. yüzüğünü elde eden Kobe, ard arda 2. kez finallerin en değerli oyuncusu seçilmiştir. Bryant 34 yaşındayken; NBA tarihindeki 30.000 sayı barajını aşmayı başarmış en genç oyuncu olarak tarihe geçmiştir.

Kobe, NBA'deki başarılarına 2007-2008 normal sezonda "NBA En Değerli Oyuncu Ödülünü" de ekleyerek, Çin'de düzenlenen 2008 Yaz Olimpiyatları'nda Amerika Birleşik Devletleri millî basketbol takımı ile şampiyon olarak altın madalya sahibi olmuştur. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda da millî takım ile birlikte, altın madalya kazanmayı başarmıştır.

2002, 2007, 2009, 2011 yılları NBA All Star organizasyonunda tam 4 kez en değerli oyuncu seçilen Kobe Bryant, Memphis Grizzlies takımına 44 sayı attığı maçta Los Angeles Lakers takımının tarihinde en fazla sayı atan oyuncusu olarak tarihe geçmeyi başarmıştır.

Los Angeles'ta düzenlenen 2011 NBA All-Star Maçı'nın en değerli oyuncusu seçilen Black Mamba, 4 kez MVP olan Bob Pettit ile bunu başaran tek oyuncu olmuştur. Bryant NBA All Star organizasyonunda 1998-2013 yılları arasında üst üste 15 kez seçilerek bu alanda rekor kırmayı başarmış ve 15 kez 11'i ilk takım olmak suretiyle, "NBA Yılın En İyi Beşi", 15 defa da " All-Star", 11 kez de "NBA En İyi Savunma Takımı"na seçilmiştir.

2007-2008 sezonunda, kariyerinin tek normal sezonun MVP ödülünü kazanan Bryant, 12 Nisan 2013 tarihinde Golden State Warriors'la oynanan playoff maçında aşil tendonunun yırtılması sebebi ile uzun bir süre sakatlık yaşamıştır. Aradan geçen dokuz ayın ardından ilk NBA maçına çıkan Kobe, 13 Nisan 2016'da son maçına çıktıktan sonra emekli olmuştur.