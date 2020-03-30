Ocak 2020'de çok genç yaşta aramızdan ayrılan dünya basketbol tarihinin efsanelerinden Kobe Bryant'ın anısı yaşamaya devam ediyor. Kobe, 13 Nisan 2016'da basketbolu bırakırken son maçında kullandığı havluyu, bir taraftar almıştı.

Yine 2016 yılında bu havlunun 8 bin dolara satıldığı ortaya çıkmıştı. Kobe'nin erken ölümünden sonra daha da kıymetlenen havlu, bu kez 33 bin dolara alıcı buldu.

CNN'de yer alan habere göre açık artırmanın organizasyon müdürü Jeff Woolf, konuyla ilgili şu detayı verdi: "Havluyu alan kişi bir Kobe ve Lakers hayranı. Güney Kaliforniya'da Lakers müzesi açmak istiyor. Havlu da oradaki en değerli parçalardan biri olacak."

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