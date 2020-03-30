Basketbol Kobe Bryant'ın son maçında kullandığı havlu 33 bin dolara satıldı

Kobe Bryant'ın son maçında kullandığı havlu 33 bin dolara satıldı

Basketbol

Kobe Bryant'ın son maçında kullandığı havlu 33 bin dolara satıldı

Kobe Bryant basketbolu bırakırken son maçında kullandığı havlu açık artırmaya çıkarıldı. Ocak ayında yaşanan elim helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe'nin havlusu 33 bin dolara alıcı buldu.

30 Mart 2020, Pazartesi 12:27 Son Güncelleme:
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Ocak 2020'de çok genç yaşta aramızdan ayrılan dünya basketbol tarihinin efsanelerinden Kobe Bryant'ın anısı yaşamaya devam ediyor. Kobe, 13 Nisan 2016'da basketbolu bırakırken son maçında kullandığı havluyu, bir taraftar almıştı.

Yine 2016 yılında bu havlunun 8 bin dolara satıldığı ortaya çıkmıştı. Kobe'nin erken ölümünden sonra daha da kıymetlenen havlu, bu kez 33 bin dolara alıcı buldu.

CNN'de yer alan habere göre açık artırmanın organizasyon müdürü Jeff Woolf, konuyla ilgili şu detayı verdi: "Havluyu alan kişi bir Kobe ve Lakers hayranı. Güney Kaliforniya'da Lakers müzesi açmak istiyor. Havlu da oradaki en değerli parçalardan biri olacak."

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