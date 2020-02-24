Kobe ve Gianna Bryant için duygusal tören

Ani ölümüyle spor dünyasını yasa boğan basketbolun efsane isimlerinden Kobe Bryant'ın Lakers forması altında tarihi başarılara imza attığı Staples Center, bu kez oldukça zorlu bir an için kapılarını açtı. Staples Center, 26 Ocak'ta hayatını kaybeden Kobe ve kızı Gianna için oldukça duygusal bir törene ev sahipliği yaptı. Törene çok sayıda NBA yıldızı, ünlü sporcular ve Kobe hayranları katıldı. Törende en zor anlar ise Kobe'nin eşi, Gianna'nın annesi Vanessa Bryant'ın kürsüye çıkmasıyla oldu.

Tüm salon, kendisi sahneye çıkarken ayağa kalkarak alkışlayıp Vanessa'ya büyük destek oldu.

''O inanılmaz bir eşti''

Vanessa Bryant konuşmasında Kobe için, "Kobe'yi sadece inanılmaz bir basketbol oyuncusu olarak göremedim. Kobe ve ben 17 yaşımdan itibaren birlikteydik. O inanılmaz bir eşti. O benim her şeyimdi" ifadelerini kullandı.

Gianna Bryant hakkında konuşurken gözyaşlarını tutamayan Vanessa, "Gigi, benim gün ışığımdı. Her günümü aydınlatan, gün ışığım" dedi.

''Kobe, Gigi'mize iyi bak''

Vanessa Bryant'ın, "Tanrı, onların bu dünyada birbirlerinden ayrı kalamayacaklarını biliyordu. Onları birlikte evimizden aldı. Kobe, Gigi'mize iyi bak" sözüyle ise oldukça duygusal anlar yaşandı.

Vanessa Bryant'ın oldukça duygusal konuşması sonrası sahneden inmesine ise Michael Jordan yardımcı oldu.

Michael Jordan gözyaşlarını tutamadı

Anma töreninde konuşma yapan Michael Jordan gözyaşlarını tutamadı. Efsane basketbolcu Jordan, konuşmasında 'Kobe'ye sadece kariyeriyle değil, ebeveyn olarak da hayran olduğunu söyledi. "Küçük kardeşim sana elimden ne geliyorsa o kadar yardım ettim. Huzur içinde uyu lütfen" diyen Jordan, "Önümüzdeki 3-4 yıl boyunca yeni 'Ağlayan Jordan' resimlerine maruz kalacağım" cümleleriyle salondakileri biraz da olsun güldürdü.

Shaq'tan duygusal-komik konuştu

Shaquille O'neal, Kobe öldüğünde adeta yıkılmıştı. Staples Center'da yaptığı konuşmada da oldukça üzgün olduğu görülen Shaq, buna rağmen matem havasını dağıtmak için her zamanki gibi esprili bir dil kullandı. Shaq, Kobe anısına "Çocukların Natalia, Bianka, Capri'ye tüm hareketlerini öğreteceğim. Kendi serbest atış tekniklerimi ise öğretmeyeceğim" dedi.

Shaquille O'neal, NBA'in en çok serbest atış kaçıran oyuncularından biriydi.







