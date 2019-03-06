Türkiye Bankalar Birliği, (KOBİ Değer Kredisi) kredilerin, ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami 5 milyon TL’ye kadar kullandırılabileceğini belirterek, "Kredilere Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sağlanacak" açıklamasında bulundu.

TBB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Birliğimiz tarafından 1 Mart 2019 tarihinde KOBİ Değer Kredisi - 2 hakkında yapılan kamuoyu duyurusunda “kredilerin, ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami olarak 1,5 milyon TL’ye kadar kullandırılabileceği” belirtilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, pakete gösterilen ilgi karşısında yapmış olduğu değerlendirme sonucunda, kullandırılabilecek azami miktar güncellenerek 5 milyon TL’ye yükseltilmiştir.

Güncellenen KOBİ Değer Kredisi’nin temel özelleri şu şekilde olmuştur:

Krediler ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami 5 milyon TL’ye kadar kullandırılabilecektir.

Kredilere Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sağlanacaktır.

Kredilerde vade, 6 ayı anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 36 ay olarak belirlenmiştir.

Kredilerde aylık yüzde 1,54, yıllık yüzde 18,48 faiz oranı uygulanacaktır. KOBİ Değer Kredisi - 2 paketinin hayırlı olmasını dileriz"