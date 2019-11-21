Birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerini kaçıran Türkiye’nin, bilgi ve dijitalleşme çağı olarak adlandıran bu yeni dönemde ise aktif rol almasının zorunlu olduğunu belirten Özeken, bu çağda pek çok mesleğin dönüşeceğini, bazılarının da yok olacağını söyledi. Özeken, “Türkiye’de 3.5 milyon KOBİ var. Bu zirve ile hem büyük şirketlere hem de KOBİ’lere işlemlerinizi internete taşıyın, satış ve pazarlamada inovasyon (yenilik) kültürünü benimseyin. Dijitalleşmeyi kaçırmayın diyoruz” diye konuştu.

Muhammet Ali Özeken, Vizyoner19 Zirvesi ile dünyada meydana gelen dijital dönüşüm sürecine dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Yabancı konuklar

Dijital sürecin iyi değerlendirildiği takdirde iş dünyası için büyük fırsatlar barındırdığını belirten Muhammet Ali Özeken, zirvede güncel teknolojik gelişmeler ve teknolojinin iş ve sosyal hayatta gerçekleştirdiği dönüşümlerin kapsamlı bir şekilde ele alınacağını kaydetti. Özeken, Türkiye ve dünyadan önde gelen uzman, akademisyen ve iş insanının katılacağı zirvede, Geopolitical Futures’un Kurucu Başkanı ve Siyaset Bilimci George Friedman ve Hyperloop şirketinin Kurucu Ortağı Dirk Ahlborn’ın da konuşma yapacağını söyledi.

Girişimci-yatırımcı buluşması

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut da Türkiye’nin dijital dönüşüme ve yatırıma yönelik hedef ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verecek. Zirve kapsamında girişimci ile yatırımcılar da bir araya getirilecek. Vizyoner Exchange’de etkinliğinde 100 start-up (genç girişimci) firması, B2B (yüz yüze) toplantılar yapabilecek, fikirlerini ticarete ve yatırıma dönüştürme imkanı bulabilecek.

Gülten Uğurlu/ POSTA