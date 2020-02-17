KOBİ’ler ihtiyaçlarına göre sigorta yaptırabilecek

Güneş Sigorta, önümüzdeki dönemde özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) alanında iddialı projeler hazırladı. Şirket, geleneksel ürünler dışında, özellikle KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik ürünleri, ürün portföyüne eklemeyi planlıyor.

KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu ürünleri modül modül sunmayı hedeflediklerini ve ürün yelpazesini genişleteceklerini belirten Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli,

"Her türlü ihtiyaçlarını tespit edeceğiz. Risk analizlerini yapacağız. Hangi dağıtım kanalına dokundukları belirleyeceğiz. Böylelikle yaşam döngüsü içinde ihtiyaç duyulan tüm ürünleri sunacağız. KOBİ sahipleri, modüler olarak bu ürünler içinden ihtiyaç duyduğu ürünleri seçecek. İstediği dağıtım kanalından bu ürünleri satın alabilecek. Mevcut ürünlerle de yetinmeyeceğiz. Ürün yelpazesini genişleteceğiz" diye konuştu.