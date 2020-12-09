Buna göre KGF, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ), 1 yılı ödemesiz 36 aydan 60 aya kadar vade ve 1 milyon 125 bin liraya kadar kredi kullandıracak. KGF’nin Avrupa Yatırım Fonu’ndan aldığı 300 milyon liralık hibe ve kendi özkaynaklarından temin ettiği 300 milyon liralık destek ile oluşan fon sayesinde, KOBİ’lere 6 milyar lira tutarında kefalet sağlanacak. KOBİ’lerin yüzde 80 KGF kefaletiyle kullanacakları kredinin faizi ise piyasa şartlarına bağlı olarak bankalar tarafından belirlenecek. Proje kapsamında bankaların KOBİ’lere yaklaşık 7.5 milyar lira tutarında kredi kullandırması bekleniyor. Projeye başvurular ise başladı.

Başvurular başladı

1 Nisan 2022 tarihine kadar sürecek başvurunun ücreti ise 500 lira. Proje kapsamındaki ilgili bankalar olan Akbank, Alternatifbank, DenizBank, Garanti BBVA, Halkbank, ING Bank, Iş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Yapıkredi Bankası, VakıfBank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla başvurular yapılabilecek. KGF Genel Müdürü Kasım Akdeniz, “KOBI’lerin üretim, istihdam ve rekabet güçlerini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

500 bin liralık ek finansman

Bu arada Vakıf Katılım, KOSGEB ile yeni bir işbirliğine imza atarak ‘KOBİ Finansman Destek Programı’nı hayata geçirdi. Buna göre, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ), işletme, makine ve teçhizat ve acil destek gibi finansman maliyetlerinde geri ödemesiz teşvik ve 36 aya kadar vade seçenekleri ile 500 bin liraya kadar destek sunuyor. Bu kolaylık, KOSGEB desteği alarak işini kurmuş faal işletmelere ve teknoloji odaklı sanayi hamlesi programından yararlanan işletmelere sağlanıyor. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Program sayesinde KOBİ’lerimizin yatırımlarını ve üretimlerini destekliyoruz” dedi.







