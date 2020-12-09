Ekonomi KOBİ'lere 1 yıl geri ödemesiz destek paketi

KOBİ'lere 1 yıl geri ödemesiz destek paketi

Ekonomi

KOBİ'lere 1 yıl geri ödemesiz destek paketi

Korona döneminde şirketlere sağlanan desteklere bir yenisi daha eklendi. İşletmelerin finansmana erişiminde en önemli destekçilerinden birisi olan Kredi Garanti Fonu (KGF), Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen ‘İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)’ kapsamında kredi paketi hazırladı.

09 Aralık 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Buna göre KGF, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ), 1 yılı ödemesiz 36 aydan 60 aya kadar vade ve 1 milyon 125 bin liraya kadar kredi kullandıracak. KGF’nin Avrupa Yatırım Fonu’ndan aldığı 300 milyon liralık hibe ve kendi özkaynaklarından temin ettiği 300 milyon liralık destek ile oluşan fon sayesinde, KOBİ’lere 6 milyar lira tutarında kefalet sağlanacak. KOBİ’lerin yüzde 80 KGF kefaletiyle kullanacakları kredinin faizi ise piyasa şartlarına bağlı olarak bankalar tarafından belirlenecek. Proje kapsamında bankaların KOBİ’lere yaklaşık 7.5 milyar lira tutarında kredi kullandırması bekleniyor. Projeye başvurular ise başladı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Başvurular başladı

1 Nisan 2022 tarihine kadar sürecek başvurunun ücreti ise 500 lira. Proje kapsamındaki ilgili bankalar olan Akbank, Alternatifbank, DenizBank, Garanti BBVA, Halkbank, ING Bank, Iş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Yapıkredi Bankası, VakıfBank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla başvurular yapılabilecek. KGF Genel Müdürü Kasım Akdeniz, “KOBI’lerin üretim, istihdam ve rekabet güçlerini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

500 bin liralık ek finansman

Bu arada Vakıf Katılım, KOSGEB ile yeni bir işbirliğine imza atarak ‘KOBİ Finansman Destek Programı’nı hayata geçirdi. Buna göre, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ), işletme, makine ve teçhizat ve acil destek gibi finansman maliyetlerinde geri ödemesiz teşvik ve 36 aya kadar vade seçenekleri ile 500 bin liraya kadar destek sunuyor. Bu kolaylık, KOSGEB desteği alarak işini kurmuş faal işletmelere ve teknoloji odaklı sanayi hamlesi programından yararlanan işletmelere sağlanıyor. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Program sayesinde KOBİ’lerimizin yatırımlarını ve üretimlerini destekliyoruz” dedi.


İlgili Haberler
Prim borcunda maliyeti düşüren hesap: 4.780 liralık borçta 3.500 lira indirim2021 asgari ücrette olası yeni maaşlar belli oldu3600 prim günüyle maaşKredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kılıçdaroğlu: Meclis etkisizleştirildi
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Hedefimiz yüksek teknoloji olmalı
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
190 gün borçlanıp 57 yaşınızın dolmasını bekleyeceksiniz
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Çin aşısı geliyor ama...
Erkut Can
Murat Gülderen
Cep aksesuar pazarı coştu
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Ucuz emeklilik için sayılı günler kaldı!
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Yeni bir sayfa aç
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER HAVELSAN çeyrek asırlık logosunu yeniledi