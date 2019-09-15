Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında imzalanan ‘Yurtdışı Pazar Destek Programı’na göre, KOBİ’lere verilecek 300 bin liralık desteğin yüzde 70’i geri ödemesiz olacak.

6 FARKLI GİDER

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, proje bazlı olarak hayata geçecek programın destek süresinin 6 aydan 24 aya kadar sürebileceğini belirterek, program kapsamında KOBİ’lere 6 farklı kalemde 100 ila 150 bin liraya kadar destek verileceğini söyledi. Başvurular 16 Eylül Pazartesi gününden itibaren e-Devlet veya KOSGEB’in internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

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