KOBİ’lere hibe ve teşvik danışmanlığı

Farklı kurumlardan farklı hibe ve teşviklerin alınabileceğini belirten Onur Seçkin, hibe ve teşvik yolunda firmalara sağladıkları rehberlikten de şöyle bahsetti:

“İşletmelerin faaliyet alanını, firma altyapısını, yatırım planları ve gelecek stratejilerini değerlendiriyoruz. Programdan yararlanma koşullarına uygunluğunu, program bütçesini, destek oranlarını, destek üst limitlerini ve desteklenen giderleri kontrol ederek strateji ve hedefler doğrultusunda planlama yapıyoruz.”

HANGİ AŞAMALAR İZLENMELİ?

Onur Seçkin, kurumlardan hibe ve teşvik alınabilmesi için atılması gereken adımları 10 maddede sıraladı:

Hibe ve destek sunan tüm kuruluşları tarayıp destek konularını inceleyin. Çağrı esaslı destek programlarını takip edin.

Daha önce hibe ve teşviklerden yararlanmış firmalardan ya da tecrübeli kişilerden destek alın. İlgili bakanlık ya da kurum uzmanlarının görüşlerine başvurun.

Tespit edilen hibe ve destek programlarının firmanıza uygunluğunu araştırıp değerlendirin ve buna göre bir planlama yapın.

Gerçekçi bir bütçe çalışması oluşturulması gerekiyor. Programda geri ödemeli destekler varsa, ödeme planının çıkarılması lazım.

Geri ödeme şartları konusunda bilgi edinin. İhracata ilişkin desteklerde küresel koşulların detaylı bir şekilde değerlendirilmesi önemli.

Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ile inovasyon üzerine başvurulması düşünülen programlar için altyapının hazır hale getirilmesi gerekiyor.

Başvuru yapılırken tüm talep edilen dokümanların eksiksiz sunulmasına dikkat edin.