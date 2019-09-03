Yabancı para transferi ve ithalat-ihracat işlemlerinin daha uygun maliyetle yapıldığı paketler sayesinde fiyat değişiklerine karşı koruma sağlanırken, bankanın dijital kanallarının sunduğu avantajlar ile de KOBİ’lerin operasyonel yükü azaltılıyor.

40 MİLYON TL'YE KADAR CİRO

Bankanın Dış Ticaret Paketleri’nden cirosu 40 milyon TL’ye kadar olan KOBİ’ler yararlanabiliyor. Yabancı Para Transfer Paketleri, sair transfer, görünmeyen kalem transferi ve kredi geri ödeme işlemlerini kapsıyor. İşletmeler, pakette bulunan seçeneklere göre 6 aydan bir yıla kadar süreyle 5, 10, 25 ve 50 işlem kota adedi tercih edebiliyor.

KOTA ADETLERİ

İthalat Paketleri peşin ithalat, mal mukabili ithalat ve vesaik mukabili ithalat işlemlerini kapsıyor. İhracat Paketleri ise vesaik mukabili ihracat işlemlerini kapsıyor. Tüm paketlerde muhabir banka masrafı kapsam dışında tutuluyor. İki paket kapsamında da 6 ay ve bir yıllık dönemde işlem kota adetlerine göre ödeme seçenekleri bulunuyor.

POSTA/ EKONOMİ SERVİSİ