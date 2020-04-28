KOBİ’lere ‘İşler Rayında’ güvencesi

‘İşler Rayında' adı verilen ürün ile KOBİ’ler iş yeri olarak kullandıkları binayı, demirbaş, makine-tesisat ve emtia gibi muhteviyatlarını ve camları koruma altına alıyor. İhtiyaca yönelik en uygun poliçeyi standart ürün içerisinde bir araya getiren İşler Rayında KOBİ ürününde temel yangın, poliçe kapsamındaki risklerin gerçekleşmesi nedeni ile meydana gelebilecek iş durması; dahili su basması ve sel, cam kırılması, yıldırım, infilak, yangın mali mesuliyet, kar ağırlığı; mesleki mali mesuliyetin yanı sıra emniyeti suistimal, işveren mali sorumluluk, hırsızlık gibi teminatlar da bulunuyor.



