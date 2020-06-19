Kobilerin işini kolaylaştıracak yeni bir e-fatura çözümü duyuruldu

Mikro Yazılım, binlerce KOBİ’nin kullandığı Mikro Run’ı buluta taşıyarak içinde anahtar teslim e-Fatura çözümünün de olduğu paketi kullanıma sundu.

Bulut tabanlı yazılımlar mekandan bağımsız bir çalışma sistemi sunduğundan içinden geçmekte olduğumuz dönemde daha çok tercih ediliyor. Mikro Yazılım, Mikro Run Cloud ile Mikro Run ürününü, firmaların e-Dönüşüm alanında ihtiyaç duydukları, eFatura, eArşiv, eMutabakat ve e-SMM gibi hizmetleri de 1 yıllık kullanım ihtiyacını karşılayacak 300 kontörle birlikte sunan bir hizmet. e-Faturaya geçişte anahtar teslim çözüm sunan şirket, e-Fatura’ya ilk defa geçeceklerin tüm başvurularında danışmanlık yaparak geçişte büyük kolaylık sağlıyor.

Müşavire evrakları kolayca gönderme, tahsilat ve ödemeleri hatırlatıcılar ile takip edebilme, bir bakışta şirket ekranı ile tüm şirketi tek bir ekrandan yönetme imkanları sunan Mikro Run Cloud, internet olan her mekanı ofise çevirebiliyor.

Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş, “Mikro Run yazılımımız binlerce KOBİ tarafından kullanılmaya devam ediyor. Biz de hem günümüz şartları hem de müşterilerimizden gelen talepleri dinleyerek ürünümüzü buluta taşıdık. Mikro Run Cloud, küçük ölçekteki işletmelere özel geliştirdiğimiz bir çözüm. Eğer firmalar henüz e-Dönüşüm sürecine dahil olmadıysa, tüm bu süreci onlar için Mikro Yazılım ekipleri ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. Mikro Run Cloud’u; içinde anahtar teslim olarak e-Dönüşüme geçiş sağlanan bir model olarak tanımlayabiliriz” dedi.

e-Fatura’ya geçiş sürecinin tüm aşamalarında müşterilerinin yanında olduklarının altını çizen Tomuş, “Mikro Run Cloud ile yeni bir üründen öte yeni bir deneyim sunuyoruz. Süreç kapsamında müşterilerimize; uçtan uca aktivasyondan eğitime, sistemin hayata geçirilmesinden sistem desteğine kadar tüm operasyonun Mikro Yazılım ekibi yürütüldüğü yeni bir deneyim yaşatıyoruz. Mikro Yazılım ile müşterilerimiz hiç bir operasyonel işlemle uğraşmak zorunda kalmıyor ve sadece işlerine odaklanabiliyorlar” diyerek sözlerini sürdürdü.