Koç burcunun taşları

Huzursuz ve son derece aktif bir burç olarak Koç, uykusuzluk gibi stres ve ilişkili bozukluklara eğilimli olur. Çakralarını uygun olan taşlarla aktive ettiğinizde tüm bu enerji merkezleri yeterli enerjiyle dolar ve bu duyguların yerine olumlu karşılıklarını yerleştirir. Bunun için; ilk olarak yatağa uzanın. Şeffaf Kuvarsı taç çakranızın ya da tam olarak bıngıldağınızın üzerine yerleştirin. (Gerekli görüyorsanız bunun için basit bir şapka hazırlayabilirsiniz). Başınızın, yani "3. göz" diye tabir ettiğimiz iki kaş arasına Ametist kristali, kalbinizin üzerinde bir Kunzit parçası, güneş sinir ağzınızın üzerine bir Sitrin, sakral bölgenize, yani göbek deliğinizin dört parmak altına Karnelian ve son olarak ayağınızın altına bir Dumanlı Kuvars kristali yerleştirin. Bir kuşak veya bant yardımıyla ayağınızın altına sabitleyebilirsiniz. Vücudunuzdan stres ve olumsuzlukları giderir ve sakinlik ve huzur getirir.

Koçlar cesur, girişimci ve dayanıklılık ile birlikte kendini savunabilme yeteneği ile doğar. İnsanlar liderliğini takip eder, ancak fazlasını da sevmezler. Yenilikçi ve açık fikirli, kalıcı güçlü yönüyle pek çok proje başlatır, ancak pek az Koç tamamlar. Aventurin taşı, liderlik özelliklerini tezahür ettirmenize yardımcı olur. Bu taşı kullanmak güçlü liderlik ve kararlılık için potansiyelinizi en üst düzeye çıkarır; doğru ya da yanlış olup olmadığını anlamanıza ve bu şekilde iyi bir sebep için savaşmanıza yardımcı olur.

Koç burcuna özel öneriler

Kunzit taşı öfkeyi iyileştirir ve yüksek seviyeli tartışmalardan hafifçe kurtarır.

Siyah Turmalin enerjiyi dengelemeye ve düşük titreşimdeki enerjileri boşaltmaya yardımcı olur.

Kazaya meyilli, sakar tarafları ile başa çıkabilmek için Muskovit taşını önerebilirim.

Maymun iştahlılık için ise başladığı işi tamamlaması için Oniks ya da siyah obsidyen taşlarından yardım alabilirler.

Başkalarının davranışlarında rahatsız olup, hemen tepki verme eğiliminizi törpülemenize yardımcı olabilecek taş ise siyah turmalindir.

Eğer kendinizi ve fikirlerinizi başkalarına kabul ettirmeye çalıştığınızı fark ettiyseniz ve bu durumdan memnun değilseniz Sitrin taşı size yardımcı olacaktır.

Koç burcu geleneksel doğum taşları: Herkimer Elması, Yakut.

Koç burcu ritüel taşları: Ametist, Apaçi gözyaşı, Akuamarin, Aventurin, Kunzit, Magnetit, Kantaşı, Karnelian, Sitrin, Zümrüt, Ateş Akik, Lal taşı, demir pirit, Jasper, Pembe turmalin, Unakit, Topaz, Selenit, Selestit, Anjelit, Azürit.







