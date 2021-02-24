Türkiye Koç Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

Koç Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Koç Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

Koç Üniversitesi Rektörlüğü 10 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

24 Şubat 2021, Çarşamba 16:39 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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