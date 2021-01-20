Koç Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
Koç Üniversitesi, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 25 Ocak 2021 olarak açıklandı.
20 Ocak 2021, Çarşamba 16:55 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Koç Üniversitesi Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alacak. Rektörlük'ten yapılan açılamada, "2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Mühendislik Fakültesinin Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır" denildi.
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