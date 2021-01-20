Koç Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Koç Üniversitesi Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alacak. Rektörlük'ten yapılan açılamada, "2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Mühendislik Fakültesinin Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır" denildi.

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