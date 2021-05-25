Türkiye Koç Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Koç Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Koç Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Koç Üniversitesi 8 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Son başvuru tarihi 09.06.2021 olarak açıklandı.

25 Mayıs 2021, Salı 16:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Koç Üniversitesi 8 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Koç Üniversitesi Rektörlüğü'nden "2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır." açıklaması yapıldı.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Aşılama hızlanırsa Türkiye talebi patlar
Hakan Çelik
Murat Çelik
Ateş Hoca'dan uyarılar ve umutlu mesajlar
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Asıl büyük uzlaşma…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Tombala
Rauf Tamer
Banu Şen
Tarih kokan topraklarda tarihe yolculuk: Çanakkale
Banu Şen
Şirin Sever
Bodrum'da yatırım yapanların hesabı ne?
Şirin Sever
Erkut Can
Neredeen nereye…
Erkut Can
Murat Gülderen
Çok 'Hava'lılar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kültür ve Turizm Bakanlığı 2 sözleşmeli bilişim personeli alıyor