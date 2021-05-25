Koç Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Koç Üniversitesi 8 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Koç Üniversitesi Rektörlüğü'nden "2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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