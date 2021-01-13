Türkiye Koç Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak! İşte başvuru detayları

Koç Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak! İşte başvuru detayları

Türkiye

Koç Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak! İşte başvuru detayları

Koç Üniversitesi 9 öğretim üyesi almak için ilan verdi. İlana göre Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına tam zamanlı öğretim üyeleri alınacak. İşte başvuru şartları.

13 Ocak 2021, Çarşamba 17:49 Son Güncelleme:
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Koç Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak. Rektörlükten yapılan açıklamada, "Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini (profesör ve doçent kadrosu için), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta  adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir" denildi.

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İlana başvurular 13 Ocak'ta başladı ve 28 Ocak'ta sona erecek. Her bir unvan için ayrı ayrı şartlar oluşturuldu. Şartlara ilan sayfasından ulaşılabilir.

İlan sayfasına gitmek için tıklayın.


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