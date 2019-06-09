Koç Üniversitesi profesör, doçent ve Dr. öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?
Koç Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan sonrası bu göreve talip olanlar başvuru şartlarını ve başvuruların nasıl yapılacağını araştırmaya başladılar.
Koç Üniversitesi Rektörlüğü 3 Haziran tarihinda ilan yayınlayarak 7 öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Üniversiteden yapılan açıklamada "Koç Üniversitesi Rektörlüğü'nden 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakültelerinin Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır." diye belirtti.
Duyuru ile birlikte şartlar ve istenilen belgeler merak edildi.
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